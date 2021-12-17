Главная европейская сенсация разрывает Бельгию. Владельцы сделали состояние на покере, игроков ищут с помощью компьютерных программ

Удивительная история взлета «Юнион Сент-Жиллуа».

Вряд ли кто-то из вас регулярно смотрит турнирную таблицу чемпионата Бельгии. Если вы сделаете это сейчас, то, наверное, сильно удивитесь. «Андерлехт», «Брюгге», «Стандард», «Генк» — обычно наверху кто-то из них. Но не в этот раз. На первом месте — «Юнион Сент-Жиллуа». В своем последнем матче они обыграли в гостях «Зюлте Варегем» — 2:0 и теперь точно встретят Рождество в качестве лидеров чемпионата. Отрыв от занимающего второе место «Брюгге» — четыре очка, от идущего следом «Андерлехта» — девять.

Уникальность истории далеко не только в самом факте лидерства «Юнион Сент-Жиллуа». Но и в том, что еще в прошлом сезоне команда выступала во втором дивизионе. А также в необычности самого проекта.

Владельцы

«Все, до чего дотрагивается Тони Блум, обращается в золото. Он исключительно умный человек», — написал один из пользователей сайта Independent о владельце «Брайтона».

«Юнион Сент-Жиллуа» — еще один футбольный проект бизнесмена, который англичанин приобрел в 2018 году.

Блум сделал состояние на продаже букмекерской конторы и нескольких сайтов для игры в покер. В то же время владелец «Юнион Сент-Жиллуа» и «Брайтона» сам не прочь сесть за карточный стол и по версии издания PokerNews входит в топ-15 лучших игроков всех времен.

«Покер дает хорошее понимание многих вещей. В том числе помогает читать ситуации, людей, принимать сложные решения. Эти навыки можно использовать в бизнесе и, конечно, в управлении футбольным клубом», — высказался в одном из своих интервью Блум.

Но главный источник дохода англичанина — компания Starlizard , консультирующая игроков на ставках.

Своим бизнесом, в том числе и футбольным, Блум управляет не один. В «Юнион Сент-Жиллуа» за главного его бизнес-партнер — австралиец Алекс Муцио, отработавший 12 лет в Starlizard .

Эта пара серьезно подходит к каждому деловому решению, в том числе и к покупке футбольного клуба. Блум и Муцио искали команду по следующим критериям: должна быть расположена не очень далеко от Лондона, быть недорогой, но с фан-базой и потенциалом для роста.

«Одна из причин, почему мы не приобрели кого-то из Франции, Италии или Испании, — желание побеждать», — сказал Муцио в интервью Independent .

А вот в Бельгии как раз нашелся подходящий и забытый многими клуб с историей. «Юнион Сент-Жиллуа» из Брюсселя — третья по количеству чемпионств в Бельгии команда (11, впереди только «Андерлехт» — 34 и «Брюгге» — 17), но последний титул пришелся на далекий 1935 год.

«В случае с «Юнионом» казалось, что все ждут покупки. Это был шанс воскресить клуб», — говорил Муцио.

Руководство

Блум и Муцио вложились в ремонт тренировочной базы, но главным оказалось не это. Ключом к успеху «Юниона» стал подбор персонала, включая оперативное руководство. Муцио отыскал спортивного директора Криса О'Лафлина и генерального директора Филиппа Борманса. Верхом карьеры обоих до «Юниона» можно было назвать работу в середняке «Сент-Трюйдене».

Главный тренер Фелис Маццу приводил скромный «Шарлеруа» к третьему месту в чемпионате Бельгии. Был у 55-летнего специалиста и неудачный период в «Генке», где он пробыл меньше полугода. Зато «Юнион Сент-Жиллуа» под руководством Маццу уверенно выиграл второй дивизион, опередив ближайшего преследователя на 18 очков, а сейчас и вовсе творит историю, лидируя в элите.

Состав

С помощью компьютерной программы от компании Starlizard руководство тщательно подбирало футболистов, подходящих по своим параметрам для «Юнион Сент-Жиллуа». По словам Муцио, на поиск каждого игрока уходило около 10 месяцев, поэтому уже сейчас бельгийский клуб ищет усиление к еврокубкам.

В основном «Юнион» искал дешевых футболистов или свободных агентов в низших лигах. Решение о подписании принималось на основе статистики, личностных характеристик (руководство изучает соцсети игроков) и отзывов бывших тренеров и одноклубников. «Похоже на перебор, но мы просто хотим убедиться, что они хорошие парни», — подчеркивал Муцио.

По данным Transfermarkt , за последние два сезона «Юнион Сент-Жиллуа» не потратил ни одного евро на трансферы, хотя команду пополнили многие важные для этого состава игроки. Перед началом сезона «Юнион» интересовался 21-летним защитником «Алании» Хетагом Кочиевым, но россиянин так и не перебрался в Бельгию.

Из братского «Брайтона» Блум отправил в аренду в «Юнион» только 24-летнего японца Каору Митома. 30-летний англичанин Кристиан Берджесс провел один матч в чемпионшипе, после чего долгие годы барахтался с «Портсмутом» между третьим и четвертым английским дивизионом.

Барт Ньювкоп — довольно необычный для «Юниона» игрок. У голландца за плечами академия «Фейеноорда» и выступления в Эредивизи и еврокубках. Но и здесь владельцы не сплоховали, 25-летний Ньивкоп пополнил состав бельгийского клуба в качестве свободного агента.

За капитана команды Тедди Теума пришлось заплатить. Футболист сборной Мальты и клуба «Ред Стар» из второй французской лиги был одним из первых приобретений при Блуме и Муцио — за него отвалили целых 350 тысяч евро.

Но главные звезды «Юниона», конечно же, пришли в клуб бесплатно. Речь о 25-летнем немце Денисе Ундаве и о 23-летнем бельгийце Данте Ванзейре. Эта парочка в прошлом сезоне отметилась 36 мячами во второй бельгийской лиге. И на высшем уровне дуэт не сбавил оборотов. Ундав лидирует в гонке бомбардиров с 16 голами и 9 передачами, а Ванзейр забил 11 раз и сделал 8 ассистов.

Ундава бельгийцы отыскали в третьей бундеслиге. Его последний сезон за «Меппен» вышел довольно неплохим — в 34 матчах забил 17 голов и 12 раз ассистировал партнерам.

С Ванзейром получилось немного по-другому. Выпускник академии «Генка» выступал за сборные Бельгии различных возрастов и приближался к основе клуба, но вмешались травмы. Ванзейр дважды рвал кресты и мало забивал в арендах, как вдруг судьба подбросила ему спасательный круг.

«Ему было 22 года, он мог остаться в высшей лиге и играть за маленькие клубы без амбиций или пойти на понижение к знакомому тренеру (Маззу работал с Ванзейром в «Генке»), в команду, которая показала свои амбиции. И он выбрал нас», — рассказывал Муцио.

В ноябре Роберто Мартинес даже вызвал Ванзейра в сборную Бельгии, и тот дебютировал в отборочном матче ЧМ-2022 с Уэльсом (1:1). При нынешнем положении дел у молодого форварда отличные шансы закрепиться в национальной команде.

Взаимодействие Ундава и Ванзейра осталось эффективными даже с повышением уровня соперников.

«Многие клубы укрепили составы новичками, но им надо время, чтобы сыграться, а мы практически этим же составом отыграли прошлый сезон и прекрасно взаимодействуем друг с другом. С Денисом мы хорошо чувствуем друг друга, и это нам помогает. Его задача — цепляться за мячи впереди, и, если ему это удалось, он знает, как сделать передачу, чтобы я ворвался на скорости за спины защитникам», — объясняет Ванзейр.

Стадион и планы

Блум и Муцио заметно трансформировали клуб, но не все в их силах. С 2010 года маленький 8-тысячный стадион «Йозеф Мариен» является памятником культурного наследия. Успехи «Юниона» вызывают интерес куда большего числа жителей Брюсселя, нежели вмещает арена.

Муцио часто сталкивается с вопросами о новом стадионе: «Это сложно в Бельгии. У нас есть проекты и амбиции для их реализации. Но нужно такое же рвение и от остальных. Стадион «Йозеф Мариен» навсегда останется частью клуба. А новая арена должна быть рядом или в центре, чтобы болельщики могли легко добираться до нее».

Блум и Муцио серьезно относятся к бельгийскому проекту и хотят развить нынешний успех.