«Милан» разбил «Рому», Мбаппе помог «ПСЖ» покончить с давним комплексом, Шапи разбушевался в Греции

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: Мартинес вспомнил финал ЧМ-2022

В субботу «Манчестер Сити» поднялся на второе место, а сутки спустя чемпионы получили подарок от Шона Дайча, чей «Эвертон» притормозил «Астон Виллу». Возможно, для бирмингемцев все сложилось бы проще, если бы по ходу розыгрыша углового ВАР не обнаружил офсайд и не отменил гол Алекса Морено. А на перерыв гости и вовсе могли уйти, уступая в счете, однако режим супермена включил Эмилиано Мартинес. В одной атаке он сначала заставил всех вспомнить финал ЧМ-2022, остановив выход Калверта-Льюинна один на один, а потом невероятным образом среагировал на коварный рикошет.

Что касается второго тайма, то «Вилла» включилась на полную мощь только в концовке, но упустила два хороших момента. Все-таки не зря голкипер «ирисок» Пикфорд лидирует в АПЛ по числу сухих матчей (7). Да и защитники не подкачали, подстраховав кипера в сложной ситуации. Сейчас при равном количестве очков команда Унаи Эмери, который в 97-м для себя матче английского чемпионата впервые завершил игру нулевой ничьей, уступает «Ман Сити» по дополнительным показателям. Только и «горожане», и лидирующий «Ливерпуль» провели на один матч меньше.

Испания: «Жирона» едва не проиграла аутсайдеру

Пока «Реал» с «Барселоной» готовились сразиться за испанский Суперкубок, в ла лиге «Жирона» столкнулась с серьезными проблемами в гостях у последней команды чемпионата. Больше того — в первом тайме «Альмерия» играла лучше и активнее, тогда как каталонцы выглядели бледной тенью самих себя. А лучшим в составе гостей с большим отрывом стал голкипер Гассанига. По итогам же матча можно констатировать, что «Жироне» повезло, так как пару раз еще не побеждавшие в этом чемпионате хозяева промахивались из позиций, когда проще было забить. К тому же Мичел Санчес на следующий тур лишился своего ключевого игрока Алейша Гарсию, которому пришлось ценой «фола последней надежды» срывать выход один на один. И пусть «Жирона» сейчас лидер, по потерянным очкам преимущество теперь у «Реала».

Италия: «Лацио» в погоне за местом в топ-4

На старте сезона «Лацио» переписывал клубные антирекорды, Маурицио Сарри прочили отставку, и римскую команду списали со счетов. Однако «орлы» постепенно расправили крылья и пошли на взлет. Победа над «Лечче», которую принес удар Фелипе Андерсона после паса в касание от Луиса Альберто, — пятая подряд с учетом всех турниров. А эта неделя — просто образцовая, так как в среду «Лацио» не просто вышел в полуфинал Кубка Италии, но и сделал это по итогам дерби с «Ромой». В чемпионате же «орлы» оставили за спиной «Наполи» и проигравшую в параллельном матче «Болонью», поднявшись на пятое место. Больше того, «Лацио» сравнялся по очкам с замыкающей лигочемпионскую четверку «Фиорентиной».

Флорентийцы же явно сбросили темп и, кажется, не успели полностью восстановиться после победного кубкового четвертьфинала с «Болоньей». Но даже это не объясняет осечку против сражающегося за выживание «Удинезе». Хотя 0:1 по итогам первого тайма можно было бы списать на стечение обстоятельств. Тем более, второй тайм начался с подачи новичка «Фиорентины» Фараони на сравнявшего счет Бельтрана. Однако вместо того, чтобы развить успех, хозяева дали «зебрам» забить в едва ли не единственной толковой атаке второго тайма, когда Ловрич к голу добавил образцовую передачу на Товена. Спасли команду Винченцо Итальяно попадание мяча в руку и реализованный Нзолой пенальти. В целом же хозяева вправе сетовать на невезение, так как в компенсированное время «Удинезе» спасла штанга. Отрыв «фиалок» от «Лацио» — всего одно очко, а завтра к римлянам может присоединиться «Аталанта».

Перед визитом в Милан книга ярчайших цитат Жозе Моуринью пополнился еще одной крутой фразой. «Но поскольку мы — «Рома», и люди считают, что меня зовут Жозе Гарри Моуринью Поттер, то уровень спроса с нас существенно возрастает», — заявил Особенный, призвав не забывать об имеющихся трудностях. Новая напасть — не первая уже травма Дибалы, играть без которого, по мнению Моуринью, сложнее, чем «Ман Сити» без Холанна, потому что у Хосепа Гвардиолы есть Альварес.

И, в принципе, матч на «Сан-Сиро» лишь подтвердил мысль о том, что без аргентинской звезды у римлян совсем другая команда. Но, естественно, разность в уровне соперников не такая, как можно было подумать в момент гола издевательски убравшего на замахе защитника и открывшего счет Адли. Второй же гол просто напрашивался, и если Эрнандес попал в штангу, то третий сезон подряд забивающий двузначное число голов Жиру был беспощаден.

Потом, правда, появились призраки прошлого. Год назад здесь же «Рома» казалась безнадежной, но отыгралась с 0:2 и спровоцировала кризис «Милана». Сейчас Паредес реализовал заработанный Пеллегрини пенальти, но хозяева все же отделались легким испугом. Крутой пас пяткой от Жиру и не менее впечатляющий выстрел вернувшегося на любимый фланг Эрнандеса привели в восторг в том числе и Стефано Пиоли. Его команда уверенно держится в тройке, опережая «Фиорентину» на восемь очков.

Германия: младшая «Боруссия» порадовала Дортмунд

Вслед за проигравшим накануне «Лейпцигом» проблемы возникли и у занимающего третье место «Штутгарта». Оставшиеся без уехавшего на Кубок Африки автора 17 мячей Гирасси швабы в Менхенгладбахе пропустили в первой же атаке. Когда Хак вогнал мяч в угол, со стартового свистка прошло всего 20 секунд, и столь быстро в бундеслиге не забивали с 2019 года. Гости же вроде бы владели мячом и инициативой, однако младшая «Боруссия» здорово наказывала их за ошибки.

Хватало даже полунамека на остроту, как в атаке, в которой тонкий пас Плеа принес Хаку второй успех. Зато Ундав, который обязан быть лидером атаки «Штутгарта», два шанса упустил. При этом он невольно поучаствовал в голевой атаке. Мяч попал форварду в спину и отскочил к Левелингу, который вывел на удар Вангомана. Только этим гости ограничились, нарвавшись в концовке на убийственную контратаку. На фоне подъема дортмундской «Боруссии» и ренессанса вернувшегося в Дортмунд Санчо пора волноваться за место в топ-4.

Франция: команда Кузяева превзошла конкурента

«Лион» приехал в Гавр с серией из четырех сухих побед, но без дисквалифицированного Ловрена. Так что дуэли бывших игроков «Зенита» не случилось, а хорвата явно не хватило в эпизоде, когда хозяева открыли счет при подаче углового. Причем, если бы Льорис ударил головой неточно, мяч в сетку должен был переправлять замыкавший дальнюю штангу Кузяев. Когда же вскоре после перерыва «Гавр» удвоил свое преимущество, показалось, что игра сделана. Все-таки с 30-й минуты «Лион» играл в меньшинстве, а красная карточка стала следствием фола на Кузяеве.

Однако сокративший отставание Ляказетт резко поднял градус напряжения. Как оказалось — ненадолго. Точнее — до роскошного дальнего удара Опери. Так что при 3:1 ставший соавтором гола и замененный на 71-й минуте Кузяев покидал поле с чувством выполненного долга. Гости же завершали игру вдевятером, так как вслед за О'Брайеном красную карточку получил второй центральный защитник — Чалета-Цар. Поразительно, что для этого хватило четырех командных фолов! «Лион» по-прежнему рядом с зоной «стыков», тогда как «Гавр» оторвался от нее и от поверженного соперника на шесть очков и сравнялся с выигравшим накануне «Ренном».

«ПСЖ» не побеждал в Лансе с октября 2014 года. Естественно, нужно делать поправку на то, что несколько лет кроваво-золотые провели во втором дивизионе. Но когда они вернулись в элитное общество, парижане в трех гостевых матчах набрали лишь одно очко, сумев отыграться в компенсированное время (=1-2). Только любые серии рано или поздно заканчиваются, а для хозяев сразу все пошло не так. Уже на 7-й минуте Доннарумма отразил пенальти в исполнении пробившего по центру Франковски. Завершился же первый тайм удалением Гради. Случилось это уже после того, как Мбаппе вывел открывшего счет Баркола один на один, а в концовке, когда «Ланс» пытался усилить давление, уже сам Килиан отличился после умного паса Дембеле. С комплексами покончено. А отрыв от второго места — уже восемь очков.

Греция: суперсерия Сулейманова

Для арендованного у «Краснодара» Шапи год начался практически идеально. Единственное темное пятно — игра с «Астерас Триполис», в которой российский вингер удвоил преимущество «Ариса», но тот уступил со счетом 2:3. Достижением же следует назвать победу над ПАОК, где выступает Магомед Оздоев (2:1). В той встрече Сулейманов открыл счет, а в это воскресенье форвард отметился голом и результативной передачей. После победы над одним из аутсайдеров «Арис» уверенно держится в первой шестерке, которая на втором этапе продолжит борьбу за медали и еврокубковые путевки. «Боги войны» сейчас пятые и отстают от «Олимпиакоса» на пять очков. Что касается Шапи, то в первой части сезона он забил лишь раз (29 октября), а сейчас отличился в трех матчах подряд.

С татистика дня

5 из 15 пенальти не реализовали в этом сезоне игроки «Фенербахче». Первую осечку допустил Джеко, а потом четыре 11-метровых смазал Тадич.

29 мячей забил в АПЛ командам «большой шестерки» нападающий «МЮ» Рэшфорд.

33 матча английского чемпионата с забитыми мячами — рекордная серия «Тоттенхэма».

100 поражений в лиге 1 потерпел главный тренер «Нанта» Жоселен Гурвеннек. Никто прежде не добирался до этой отметки за 241 матч.

188 домашних матчей «Фейеноорд» не терял очки, добившись счета 2:0. Прошлый раз осечка случилась против «Аякса» в октябре 1995 года (2:4), а сегодня роттердамцы упустили победу над НЕК (2:2).