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Сегодня, 17:10

«Зальцбург» подписал 18-летнего полузащитника из «Маккаби». Летом игроком интересовался «Зенит»

«Зальцбург» подписал 18-летнего полузащитника из «Маккаби»
Иван Шитик
Корреспондент
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Оскар Глух.
Фото ФК «Зальцбург»

Полузащитник «Маккаби» Оскар Глух перешел в «Лейпциг», сообщает сайт немецкого клуба.

18-летний футболист подписал контракт с новой командой на 4,5 сезона.

По данным немецких СМИ, сумма сделки составила 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Глух провел 22 матча за «Маккаби», в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.

В августе сообщалось об интересе к Глуху со стороны российского «Зенита».

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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