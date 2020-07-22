УЕФА удержит с «Фенербахче» два миллиона евро

Арбитражная палата органа финансового контроля УЕФА приняла решение удержать с «Фенербахче» 2 млн евро, сообщается в пресс-релизе УЕФА.

Это каснется призовых за участие в еврокубках в сезонах-2020/21 и 2021/22.

Такое решение связано с невыполнением условий мирового соглашения клуба по достижению безубыточности бюджета клуба на конец 2018 года.

Если бы «Фенербахче» выполнил условия УЕФА до 15 октября 2019 года, то удержание было бы уменьшено до одного миллиона евро.