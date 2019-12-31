Тренер «Монтеррея» расплакался после завоевания чемпионства. Он обещал победу погибшему сыну

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед заплакал после того, как его команда стала чемпионом Мексики. Фото опубликовано в Twitter San Cadilla.

В ответном матче финала «Монтеррей» уступил «Америке» — 1:2. Так как в первой игре «Монтеррей» победил с таким же счетом, была назначена серия пенальти, которую выиграла команда Мохамеда — 4:2.

49-летний аргентинский тренер ранее обещал, что вернется в «Монтеррей», за который выступал в качестве игрока, и выиграет чемпионский титул. В 2006 году сын Мохамеда Фарид погиб в результате автокатастрофы. Будущий тренер «Монтеррея» также серьезно пострадал в той аварии, ему грозила ампутация ноги.

Ранее аргентинец по прозвищу «El Turco» («Турок») дважды уже выигрывал чемпионат Мексики. В 2012 году он стал чемпионом с «Тихуаной», а в 2014 — с «Америкой».