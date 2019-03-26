СМИ: Бывший игрок "Рубина" Милошевич возглавит "Партизан"

Новым главным тренером белградского "Партизана" станет Саво Милошевич, сообщает сайт novosti.rs. В таком случае он заменит на этом посту Зорана Мирковича. Сейчас и.о. главного тренера команды является Жарко Лазетич.

Также сообщается, что руководство клуба решило не прибегать к услугам бывшего тренера команды Мирко Николича, о возможном приглашении которого сообщалось ранее. О назначении Милошевича могут объявить уже завтра.

45-летний Саво Милошевич ранее был ассистентом главного тренера сборной Черногории с 2011-2012 годах. Другого тренерского опыта у него пока не было. В последнее время занимал должность вице-президента Футбольного союза Сербии.

Он выступал за "Партизан" в качестве игрока и стал с ним двукратным чемпионом Югославии. Также он выиграл чемпионат России вместе с "Рубином".

"Партизан" занимает третье место в чемпионате страны, имея в активе 51 очко в 27 играх.