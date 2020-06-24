«Славия» в шестой раз выиграла чемпионат Чехии

«Славия» досрочно выиграла титул чемпиона Чехии. В матче 2-го тура чемпионского раунда пражская команда победила «Викторию» 1:0 и оторвалась от клуба из Пльзени на 9 очков. Для «Славии» этот титул стал вторым подряд и шестым в истории (19-м с учетом чемпионата Чехословакии).

По количеству побед в чемпионате Чехии «Славия» обошла «Викторию» и вышла на чистое второе место. Рекорд принадлежит «Спарте» — 12 титулов.