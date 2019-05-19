"Славия" - чемпион Чехии

"Славия" стала чемпионом Чехии по итогам сезона-2018/19. Пражане обеспечили себе чемпионство по итогам сегодняшнего игрового дня. Для "Славии" это пятый чемпионский титул в Чехии (еще 14 команда завоевала в чемпионате Чехословакии).
Второе место и вторую путевку в Лиге чемпионов завоевала "Виктория Пльзень".
"Славия" и "Виктория" делят второе место по числу чемпионских титулов - по 5. Лидирует "Спарта" - 12.
"Славия" может в этом сезоне сделать "золотой дубль", если в финале Кубка Чехии 22 мая победит "Баник".
To jsou #M19TRI sezony 2018/19! pic.twitter.com/0Gs896B6oS– #M19TŘI (@slaviaofficial) 19 мая 2019 г.
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