"Славия" - чемпион Чехии

"Славия" стала чемпионом Чехии по итогам сезона-2018/19. Пражане обеспечили себе чемпионство по итогам сегодняшнего игрового дня. Для "Славии" это пятый чемпионский титул в Чехии (еще 14 команда завоевала в чемпионате Чехословакии).

Второе место и вторую путевку в Лиге чемпионов завоевала "Виктория Пльзень".

"Славия" и "Виктория" делят второе место по числу чемпионских титулов - по 5. Лидирует "Спарта" - 12.

"Славия" может в этом сезоне сделать "золотой дубль", если в финале Кубка Чехии 22 мая победит "Баник".