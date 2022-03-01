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«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» интересуются полузащитником «Спортинга» Пальиньей

Полузащитником «Спортинга» Пальиньей интересуется «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитником «Спортинга» Жоау Пальиньей интересуется ряд европейских клубов, сообщает Record.

По информации источника, интерес к 26-летнему португальцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

Также полузащитником интересуется «Атлетико».

Отмечается, что сумма отступных, прописанная в контракте Палиньи, составляет 60 миллионов евро. Однако во время зимнего трансферного окна лиссабонский клуб готов был его за сумму чуть выше 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Палинья забил три мяча в 30 матчах за «Спортинг». Контракт полузащитника с лиссабонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/liga-bwin/sporting/detalhe/palhinha-na-rede-do-manchester-united?ref=HP_1BucketDestaquesPrincipais
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