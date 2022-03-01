Арда Туран отстранен от работы с первой командой «Галатасарая»

Нападающий «Галатасарая» Арда Туран отстранен от работы с первой командой. Такое решение принял тренерский штаб клуба, который не рассчитывает на 35-летнего футболиста, сообщает Sabah.

Летом Туран получил серьезную травму голеностопа. Он вернулся на поле только в январе, но его физические кондиции вызывали большие вопросы.

Туран успел провести в общей сложности 9 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

Его контракт с турецким клубом истекает летом нынешнего года.