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Сегодня, 19:11

Арда Туран отстранен от работы с первой командой «Галатасарая»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Галатасарая» Арда Туран отстранен от работы с первой командой. Такое решение принял тренерский штаб клуба, который не рассчитывает на 35-летнего футболиста, сообщает Sabah.

Летом Туран получил серьезную травму голеностопа. Он вернулся на поле только в январе, но его физические кондиции вызывали большие вопросы.

Туран успел провести в общей сложности 9 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.

Его контракт с турецким клубом истекает летом нынешнего года.

Арда Туран
ФК Галатасарай
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