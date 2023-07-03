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Сегодня, 18:05

Орлов высказал мнение о нереализованном таланте Кокорина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказал мнение о нереализованном таланте нападающего Александра Кокорина.

«Словом «талантливый» надо дорожить. Наши футболисты перспективные, а талант свой надо развивать. Надо быть талантливым еще и к тренировочной работе. Вот, к примеру, Антон Заболотный. Нельзя сказать, что он талантливый — не техничен, много мажет. Но он талантлив до труда, умеет тренироваться. Пример для остальных футболистов. Аршавин был талантлив, поэтому я его и выделяю среди всех российских футболистов. Акинфеев — тоже. Он талантливо защищает ворота, как и Лев Иванович Яшин. В советском и российском футболе было много подающих надежды игроков, которые так и не стали талантами. Кокорин, например. Ему дано богом, но он не реализовал свои возможности. А надежды он подавал самые большие, были задатки. Его поведение не позволило раскрыться его таланту, чтобы на больших стадионах писали большими буквами его фамилию», — приводит слова Орлова Sport24.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Также 32-летний футболист выступал за «Динамо», «Анжи» и «Зенит».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-orlov-kokorinu-dano-bogom-no-povedeniye-ne-pozvolilo-chtoby-na-bolshikh-stadionakh-pisali-yego-familiyu
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