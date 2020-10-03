Определился первый финалист Лиги чемпионов Азии: «Аль-Наср» с экс-вратарем «Ливерпуля» проиграл «Персеполису»
21:40
Стал известен первый финалист Азиатской Лиги чемпионов. В полуфинальном матче иранский «Персеполис» в серии пенальти обыграл «Аль-Наср» из Саудовской Аравии — 1:1, пенальти 5:3.
Ворота «Аль-Насра» защищал экс-голкипер «Ливерпуля» Брэд Джоунс. В серии пенальти единственный 11-метровый не реализовал бывший защитник «Порту» Майкон.
Второй финалист определится по итогам матчей Восточной зоны, которые пройдут с ноября по декабрь.
Финальный матч состоится 19 декабря.
Лига чемпионов Азии
1/2 финала
«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) — «Персеполис» (Иран) — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:5
Голы: Хамдалла, 36 (1:0). Абди Кара, 42 (1:1).
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