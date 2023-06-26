Месси принял участие в прощальном матче Рикельме

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по национальной команде, полузащитника Хуана Романа Рикельме.

Игра проходит на арене «Бомбонера» — домашнем стадионе «Бока Хуниорс».

45-летний Рикельме завершил карьеру в январе 2015 года, но его прощальный матч был организован лишь сейчас.

В воскресенье, 26 июня Месси сыграл в прощальном матче другого экс-партнера по сборной Аргентины, полузащитника Макси Родригеса.