Месси принял участие в прощальном матче Рикельме
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по национальной команде, полузащитника Хуана Романа Рикельме.
Игра проходит на арене «Бомбонера» — домашнем стадионе «Бока Хуниорс».
45-летний Рикельме завершил карьеру в январе 2015 года, но его прощальный матч был организован лишь сейчас.
В воскресенье, 26 июня Месси сыграл в прощальном матче другого экс-партнера по сборной Аргентины, полузащитника Макси Родригеса.
Новости