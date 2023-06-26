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Сегодня, 01:49

Месси принял участие в прощальном матче Рикельме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в прощальном матче своего бывшего партнера по национальной команде, полузащитника Хуана Романа Рикельме.

Игра проходит на арене «Бомбонера» — домашнем стадионе «Бока Хуниорс».

45-летний Рикельме завершил карьеру в январе 2015 года, но его прощальный матч был организован лишь сейчас.

В воскресенье, 26 июня Месси сыграл в прощальном матче другого экс-партнера по сборной Аргентины, полузащитника Макси Родригеса.

Лионель Месси
Хуан Роман Рикельме
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