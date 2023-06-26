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Сегодня, 02:28

«Аль-Ахли» хочет подписать Роберто Фирмино

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аль-Ахли» вступил в переговоры с бывшим нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии в данный момент ожидает ответа от 31-летнего бразильца. «Аль-Ахли» уже готовит все необходимые условия для того, чтобы футболист прошел медосмотр в случае, если он согласится на переход в команду.

Фирмино выступал за «Ливерпуль» с июля 2015 года, по окончании сезона-2022/23 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за мерсисайдцев.

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Ливерпуль
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