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Сегодня, 11:28

«Ливерпуль» подпишет пятилетний контракт с нападающим «Порту» Диасом

«Ливерпуль» подпишет контракт с нападающим «Порту» Луисом Диасом
Карен Саркисян
Корреспондент

«Ливерпуль» согласовал условия контракта с нападающим «Порту» Луисом Диасом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний колумбиец подпишет с английским клубом соглашение на пять лет. «Ливерпуль» и «Порту» могут оформить трансфер в ближайшее время.

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Порту».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил за Диаса 65 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1487252743706271744

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Обе забьют - да

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ТБ 2.5

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