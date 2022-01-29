«Ливерпуль» подпишет пятилетний контракт с нападающим «Порту» Диасом

«Ливерпуль» согласовал условия контракта с нападающим «Порту» Луисом Диасом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний колумбиец подпишет с английским клубом соглашение на пять лет. «Ливерпуль» и «Порту» могут оформить трансфер в ближайшее время.

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Порту».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил за Диаса 65 миллионов евро.