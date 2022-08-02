Ларссон близок к переходу в греческий «Олимпиакос»

Форвард Джордан Ларссон интересен греческому «Олимпиакосу», сообщает To10.gr.

По данным источника, переговоры идут в обычном режиме. У греческого клуба есть четкий план использовать 25-летнего игрока в качестве одного из лидеров команда, если они убедят его подписать контракт.

Сейчас шведский футболист находится в статусе свободного агента после того, как контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.

В сезоне-2021/22 Ларссон забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.