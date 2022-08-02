Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:45

Ларссон близок к переходу в греческий «Олимпиакос»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард Джордан Ларссон интересен греческому «Олимпиакосу», сообщает To10.gr.

По данным источника, переговоры идут в обычном режиме. У греческого клуба есть четкий план использовать 25-летнего игрока в качестве одного из лидеров команда, если они убедят его подписать контракт.

Сейчас шведский футболист находится в статусе свободного агента после того, как контракт с московским «Спартаком» был расторгнут.

В сезоне-2021/22 Ларссон забил 2 гола в 23 матчах за красно-белых, а в апреле благодаря новым правилам ФИФА приостановил контракт с клубом до 30 июня и провел остаток сезона в клубе АИК.

Источник: https://www.to10.gr/podosfero/superleague/2081428/exelixis-barnti-ke-basimo-gia-tzorntan-larson-vids/
Джордан Ларссон
Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
1
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Могилевец стал футболистом «Бунедкора»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости