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Глава андоррской «Санта-Коломы»: «Однозначно, российские футболисты будут в клубе»

Глава андоррской «Санта-Коломы» анонсировал трансферы российских футболистов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дэн Мильштейн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава андоррского клуба «Санта-Колома» известный хоккейный агент Дэн Мильштейн ответил на вопрос «СЭ» об интересе команды к российским игрокам.

«Наш футбол вне политики. В Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему миру. Мы берем самых достойных и лучших футболистов, у которых есть желание побеждать. Наша команда — это площадка для еврокубков. Однозначно российские футболисты будут в клубе. Позиция этого клуба такая же, как и в остальных бизнесах, — спорт вне политики. Ребята, которые хотят побеждать и помогут нам в этом, будут частью нашей команды. Наши задачи — побеждать на внутреннем чемпионате и на международной арене», — сказал Мильштейн «СЭ».

В июле хоккейный агент Дэн Мильштейн, клиентами которого в том числе являются звезды НХЛ Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Задоров, стал владельцем «Санта-Коломы». Дмитрий Черышев был назначен на несколько должностей в клубе, включая пост главного тренера.

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