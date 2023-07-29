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Сегодня, 21:37

Кавани заключил с «Бока Хуниорс» контракт до конца 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бока Хуниорс» объявил о подписании нападающего Эдинсона Кавани.

Стороны заключили контракт до конца 2024 года. 36-летний уругваец перешел в новую команду в качестве свободного агента. 29 июля он расторг соглашение с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что форвард сможет сыграть за «Бока Хуниорс» в матче против «Насьонала» 3 августа.

В прошедшем сезоне Кавани провел 28 матчей в составе «Валенсии» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Бока Хуниорс
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