«Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем

Футбольный клуб «Иртыш» из Павлодара прекратил выступление в первенстве Казахстана, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Казастана.

«Иртыш» принял решение отказаться от участия в чемпионате Казахстана 2020 года в связи с невозможностью исполнения клубом финансовых и спортивных обязательств.

Ранее сообщалось, что проведенный в начале апреля аудит деятельности клубы выявил многочисленные нарушения. В частности, согласно недостоверности налоговой отчетности, задолженность клуба по неуплаченным налогам составляет 973,9 миллиона тенге.

«Иртыш» — пятикратный чемпион Казахстана (1993, 1997, 1999, 2002, 2003) и обладатель Кубка страны (1997/98).