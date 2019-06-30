Гол Руни принес "Ди Си Юнайтед" ничью в матче с "Торонто". Видео

"Ди Си Юнайтед" сыграл вничью с "Торонто" (1:1) в матче регулярного чемпионата MLS.
В составе хозяев единственный мяч забил Уэйн Руни. Английский форвард сравнял счет с пенальти. У гостей отличился Ник Дэлеон.
"Ди Си Юнайтед" занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 31 очко в 19 матчах. У "Торонто" 23 очка и седьмое место.
MLS
Регулярный чемпионат
"Ди Си Юнайтед" - "Торонто" - 1:1 (0:1)
Голы: Руни, 90+2, с пенальти - Дэлеон, 19
All square in DC!@WayneRooney levels from the spot in the 92nd. #DCvTOR pic.twitter.com/tyB2DMhguR— Major League Soccer (@MLS) 30 июня 2019 г.
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