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Гол и голевая передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»

06:30
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«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде переиграл «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). Победный гол забил 37-летний Златан Ибрагимович?, который также отметился голевой передачей.

MLS

Регулярный чемпионат

«Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1:2 (0:0)

Голы: Павон, 50 (0:1). Ибрагимович, 80 (0:2). Онуоха, 89 (1:2).

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