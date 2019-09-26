Гол и голевая передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»

«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде переиграл «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). Победный гол забил 37-летний Златан Ибрагимович?, который также отметился голевой передачей.

MLS

Регулярный чемпионат

«Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1:2 (0:0)

Голы: Павон, 50 (0:1). Ибрагимович, 80 (0:2). Онуоха, 89 (1:2).