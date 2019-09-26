Гол и голевая передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»
06:30
«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде переиграл «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). Победный гол забил 37-летний Златан Ибрагимович?, который также отметился голевой передачей.
MLS
Регулярный чемпионат
«Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1:2 (0:0)
Голы: Павон, 50 (0:1). Ибрагимович, 80 (0:2). Онуоха, 89 (1:2).
Pavon repays the favor to Zlatan!— Major League Soccer (@MLS) September 26, 2019
That's 28 on the season for Ibra. #RSLvLA pic.twitter.com/zU9tvmC1ki
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