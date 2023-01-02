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Сегодня, 17:20

ФИФА считает, что в каждой стране должен быть футбольный стадион, названный в честь Пеле

Алина Савинова
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Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация обсуждает c членами других футбольных федераций переименование как минимум одного стадиона в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Я думаю, что наследие, которое Пеле оставляет, является уникальным. Это был первый в мире футболист, умеющий делать много вещей, о которых 99% игроков могут только мечтать. Мы будем хранить его в наших сердцах.

По этим причинам мы здесь, чтобы воздать ему должное. Был разговор с федерациями на тему проведения минуты молчания перед каждым матчем местных футбольных чемпионатов. Но также мы обсуждали, что в каждой стране мира должен быть футбольный стадион, названный в честь Пеле. Пройдет 50 или 100 лет, дети будут спрашивать: «Кем был Пеле?» Мы должны продлить память о нем и быть уверены, что это произойдет", — приводит ESPN слова Инфантино.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории футболистом, ставшим трехкратным чемпионом мира.

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Сантос» в Бразилии проходит церемония прощания с легендарным футболистом.

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/santos/artigo/_/id/11425730/presidente-da-fifa-diz-que-pedira-a-federacoes-estadios-com-o-nome-de-pele-em-todo-o-mundo-legado-unico
Пеле
Футбол
Джанни Инфантино
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