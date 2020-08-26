Экс-игрок «Спартака» Мельгарехо подписал контракт с «Расингом»

Бывший полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в своем Instagram сообщил о переходе в аргентинский «Расинг». Клуб сообщает, что контракт с 30-летним футболистом рассчитан до 2022 года.

«Я осуществлю мечту сыграть в одном из самых важных турниров — Кубке Либертадорес. Обещаю приложить все усилия и профессионализм к достижению этой цели», — написал Мельгарехо.

Парагваец выступал в России с 2013 года, а в 2015 году перешел из «Кубани» в «Спартак». В составе красно-белых он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.