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Четыре игрока «Порту» нарушили режим и могут пропустить матч с «Боавиштой»

18:41
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Четыре футболиста «Порту» — голкипер Агустин Марчесин, защитник Ренсо Саравия, а также полузащитники Матеус Урибе и Луис Диас — на днях нарушили «комендантский час» клуба. Они до утра развлекались на вечеринке, посвященной любимой девушке Урибе, сообщает A Bola.

Теперь в клубе решают, какие санкции применить к нарушителям дисциплины. Возможно, все они не примут участия в матче 11-го тура чемпионата Португалии против «Боавишты».

«Порту» идет вторым в чемпионате Португалии, отставая на 5 очков от «Бенфики».

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