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Бывший полузащитник «Зенита» близок к возвращению в «Фенербахче»

11:06
Жулиану. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Жулиану. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Полузащитник Жулиану близок к возвращению в «Фенербахче». Стороны согласовывают последние детали сделки, сообщает в Twitter журналист Ману Ланьон.

30-летний бразилец намерен покинуть саудовский «Аль-Наср» по причине задержки выплаты заработной платы. Он уехал играть в Саудовскую Аравию в 2018 году именно из «Фенера».

Жулиано выступал в «Зените» с 2016 по 2017 год, провел 42 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Также на его счету 14 матчей в составе сборной Бразилии.

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