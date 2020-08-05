Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Бывший нападающий «Анжи» перешел в венгерский клуб

12:54
Теги:

Нападающий Сердер Сердеров перешел в венгерский «Мезекевешд». Контракт российского форварда рассчитан на 3 года, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист находился в статусе свободного агента, так как в конце июля закончился его контракт с хорватским «Интером». В прошлом сезоне Сердеров стал лучшим бомбардиром своего клуба с 9 забитыми мячами.

Сердеров является воспитанником ЦСКА, в России он выступал за «Анжи», «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей». Также форвард играл за софийскую «Славию» и польскую «Краковию».

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир