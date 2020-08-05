Бывший нападающий «Анжи» перешел в венгерский клуб
Нападающий Сердер Сердеров перешел в венгерский «Мезекевешд». Контракт российского форварда рассчитан на 3 года, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний футболист находился в статусе свободного агента, так как в конце июля закончился его контракт с хорватским «Интером». В прошлом сезоне Сердеров стал лучшим бомбардиром своего клуба с 9 забитыми мячами.
Сердеров является воспитанником ЦСКА, в России он выступал за «Анжи», «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей». Также форвард играл за софийскую «Славию» и польскую «Краковию».
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