Бывший нападающий «Анжи» перешел в венгерский клуб

Нападающий Сердер Сердеров перешел в венгерский «Мезекевешд». Контракт российского форварда рассчитан на 3 года, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист находился в статусе свободного агента, так как в конце июля закончился его контракт с хорватским «Интером». В прошлом сезоне Сердеров стал лучшим бомбардиром своего клуба с 9 забитыми мячами.

Сердеров является воспитанником ЦСКА, в России он выступал за «Анжи», «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей». Также форвард играл за софийскую «Славию» и польскую «Краковию».