Бекхэм поддержал свой клуб, который проиграл 5 из 5 первых матчей

«Интер Майами» стал первым в истории клубом MLS, который проиграл все пять своих первых официальных матчей. Владелец клуба, экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в Instagram поддержал свою команду.

«Иногда дорога длинная, и вам нужно сделать передышку. «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», ла лига и премьер-лига не были построены за один день... Команды, игроки и клубы нуждаются во времени, чтобы процветать, но когда они этого достигают, все трудные времена кажутся такими далекими... Важно уделить время, чтобы подумать о том, чего мы достигли до сих пор... Я горжусь своей командой, нашим клубом и нашими замечательными фанатами... Терпение — это добродетель», — написал Бекхэм.