Аршавин рассказал о своем отношении к Каррере

Экс-нападающий сборной России, тренер детской академии «Зенита» и бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин признался, что ему нравится главный тренер АЕКа Массимо Каррера, который ранее возглавлял «Спартак».

55-летний Каррера в воскресенье подписал контракт с афинской командой.

— В принципе, чисто по-человечески, он мне симпатичен, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер». - Говорить, что он супервыдающийся тренер, я бы не стал. До «Спартака» он нигде не работал главным тренером. Выиграл чемпионство, а затем провалил второй сезон, и его уволили.

Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России-2016/17 и выигрывали Суперкубок страны-2017.

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