Анри пошутил над болельщиками «Тоттенхэма» на церемонии награждения The Best

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри пошутил над болельщиками «Тоттенхэма» во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards. Анри был одним из ведущих мероприятия.

«К сожалению, Месси здесь нет, поэтому я возьму его приз себе. Вы болельщик Тоттенхэма, верно? (обратился Анри к соведущей, — Прим. «СЭ») Тогда тоже можете потрогать его. Обычно же вам не удается прикоснуться к трофеям», — сказал Анри.

Анри получил награду лучшему игроку 2023 года от имени ее обладателя Лионеля Месси, так как аргентинец не присутствовал на награждении.

«Тоттенхэм» дважды становился чемпионом Англии (1950/51, 1960/61), «Арсенал» — 13 раз.