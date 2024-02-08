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8 февраля, 13:32

Агент: «Тренер «Маккаби» сильно полюбил Лесового»

Алина Савинова
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Футбольный агент Шахар Гринберг рассказал, как российский полузащитник Даниил Лесовой осваивается в «Маккаби» из Хайфы.

«Лесовой уже попал в заявку на прошлый матч. Уверен, что он будет в составе и на следующую игру против «Бейтара». Его адаптация проходит отлично, тренер сильно полюбил Даниила. Ждем, когда сможем увидеть его на поле, но я не тренер «Маккаби» и не мне решать, будет он играть в следующем матче или нет. В любом случае ситуация Лесового идеальная, он получил ID Card, зарегистрирован не как иностранец. Осталось дождаться его дебюта», — приводит «РБ Спорт» слова Гринберга.

26-летний Лесовой перешел из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне футболист сыграл за московскую команду 13 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей.

Источник: РБ Спорт
Даниил Лесовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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