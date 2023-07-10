Агент Хаджикадунича рассказал, что в Боснии и Герцеговине вынуждали футболиста покинуть «Ростов»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, рассказал о давлении со стороны Футбольной Федерации Боснии и Герцеговины, которая вынуждала игрока покинуть российскую команду.

«Да, это правда. Они оказывали давление на Денниса, вынуждали его покинуть РПЛ. К сожалению, у нас не было возможности сопротивляться, учитывая всю сложность ситуации», — приводит Metaratings.ru слова агента

Хаджикадунич перешел в «Ростов» из «Мальме» летом 2018 года. За донскую команду футболист провел 69 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. В марте 2022 года боснийский защитник приостановил контракт с ростовчанами, воспользовавшись разрешением ФИФА.