«Милан» сыграет против французского «Ренна» в первом стыковом матче Лиги Европы в четверг, 15 февраля. Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция матча «Милан» — «Ренн» будет доступна в эфире телеканала «Матч ТВ» и на онлайн-платформе Okko Sport. Начало эфира — 22:45. Ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Милан» оказался в Лиге Европы, заняв третье место в группе F Лиги чемпионов. Команда Стефано Пиоли выступала в одной группе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Ньюкаслом».

«Ренн» стал вторым в группе F Лиги Европы с «Вильярреалом», «Маккаби» из Хайфы и «Панатинаикосом».

Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля