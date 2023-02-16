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Хави — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Это будет напряженная игра высшего качества»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Это будет грандиозная игра, захватывающая для всех, кто любит футбол. Обе команды достигли своей лучшей формы в сезоне. Я думаю, что это будет напряженный матч высшего качества. «Манчестер Юнайтед» может усложнить нам задачу. Нам понадобится интенсивность и ритм. Они хорошо контратакуют. Маркус Рэшфорд — один из самых опасных и находящихся в хорошей форме игроков в Европе», — цитирует пресс-служба клуба Хави.

Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 16 февраля. Начало встречи — 20.45 по московскому времени.

Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Манчестер Юнайтед
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