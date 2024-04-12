Гасперини: «Экстраординарный вечер — очень приятные ощущения»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Огромное достижение. Наши болельщики постоянно были заметны на трибуне. Нам предстоит еще одна игра, но результат великолепен. В обороне мы действовали успешно. Экстраординарный вечер — очень приятные ощущения», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.

Ответный матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдет 18 апреля в Бергамо (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.