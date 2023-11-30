Трансляция игры Лиги Европы АЕК — «Брайтон» на «Матч Футбол 1» начнется в 20.30 мск

Греческий АЕК 30 ноября на своем поле в городе Афины сыграет против «Брайтона» в матче группы B Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «ОПАП Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 1» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры АЕК — «Брайтон». Она начнется в 20.30 мск. Телеканал «Матч Премьер» в своей онлайн-перекличке покажет самые интересные моменты вечера четверга в Лиге Европы.

Следить за ключевыми событиями игры АЕК — «Брайтон» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

АЕК с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице группы B. «Брайтон» с семью баллами располагается на второй строчке.

Лига Европы: новости и результаты игр, календарь и расписание матчей, обзоры и турнирные таблицы, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».