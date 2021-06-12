История матчей до игры на Евро-2020.

Сборные России и Бельгии начинают чемпионат Европы матчем в Санкт-Петербурге вечером субботы, 12 июня. В новейшей истории россияне не побеждали бельгийцев, которые стартуют на Евро в статусе одного из главных претендентов на титул.

Нули перед Евро-1996

Товарищеский матч

Россия: Черчесов (Харин, 46), Онопко, Никифоров, Ковтун, Канчельскис, Карпин, Мостовой, Радимов, Кирьяков (Радченко, 69), Колыванов (Симутенков, 79), Бесчастных.

24 апреля 1996 года. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн». 16 000 зрителей.

Национальная команда впервые завершила игру с Бельгией ничьей и без забитых голов: ранее советская сборная одержала четыре победы (дважды 1:0 в товарищеских встречах в 1966-м и 1968-м, 4:1 на ЧМ-1970 и 1:0 на ЧМ-1982) и один раз скандально проиграла (3:4 в 1/8 финала ЧМ-1986). Один из матчей сборной России перед Евро-1996 прошел на незаполненном 50-тысячном главном стадионе Брюсселя — перестроенном и переименованном печально известном «Эйзеле».

Игра команды Олега Романцева с оставшимися без финального турнира бельгийцами получилась не самой содержательной. Зрители и «скаут» сборной Италии Арриго Сакки вынесли из нее не так много, а главный вывод был банальным: на Евро будет не такой футбол. Другая полезная информация того дня: россияне поднялись на рекордное третье место в рейтинге ФИФА, в котором после Бразилии располагался один из соперников по группе — Германия, сразу следом — Италия, а Чехия замыкала десятку.

Гол Дмитрия Сычева в матче Бельгия — Россия (3:2) 14 июня 2002 года в Сидзуоке. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сычев и Кержаков против вылета в Японии

Чемпионат мира-2002. Групповой турнир

Голы: Валем, 7 (1:0). Бесчастных, 52 (1:1). Сонк, 78 (2:1). Вильмотс, 82 (3:1). Сычев, 88 (3:2).

Бельгия: де Влигер, де Бук (ван Мейр, 90+2), ван Керкховен, Петерс, ван Бюйтен, Гор, Валем, Верхейен (Симонс, 78), Вандерхаге, Вильмотс, Мпенза (Сонк, 70).

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Онопко, Никифоров (Сенников, 43), Соломатин, Смертин (Сычев, 34), Карпин (Кержаков, 83), Титов, Хохлов, Аленичев, Бесчастных.

14 июня 2002 года. Сидзуока. Стадион «Экопа». 46 640 зрителей.

России после победы над Тунисом (2:0) и обидного поражения от Японии (0:1) хватало ничьей с Бельгией для выхода в 1/8 финала (там соперником стала бы Бразилия). В первом тайме были рано пропущенный гол и две замены, во втором — ответный выпад Бесчастных, обмен моментами и два мяча в ворота Нигматуллина. Концовка — это результативный выпад юных Кержакова и Сычева, упущенный шанс зенитовца и слезы спартаковца.

«Могло получиться так, что мы забили гол при счете 1:1 и победили бельгийцев, но это было бы не совсем справедливо. Объективно мы их не переиграли», — сказал после матча Сергей Павлов, помощник Олега Романцева.

«Думаю, вы понимаете, что настроение сейчас отвратительное, на душе кошки скребут. На мой взгляд, мы должны были выйти из группы. По крайней мере, команда для этого сделала все, что могла. Да, я плакал. Безумно обидно. Но теперь уже ничего не исправить», — слова Сычева после игры.

«До сих пор перед глазами стоит тот момент, когда я имел шанс сравнять счет в самом конце игры. Память то и дело прокручивает два эпизода: когда отдал передачу Сычеву и когда не забил сам. Но последний вспоминается все же чаще», — сказал Кержаков в интервью «СЭ» через неделю после поражения.

Лонгрид о матче России и Бельгии на ЧМ-2002 в Японии — на этой странице.

Лукаку и Азар против Адвоката

Товарищеский матч

Голы: Лукаку, 2 (0:1). Лукаку, 73 (0:2).

Россия: Акинфеев, Шишкин, В. Березуцкий (Васин, 46), Игнашевич (Семшов, 63), Жирков, Зырянов (Мамаев, 63), Широков, Билялетдинов (Бухаров, 74), Дзагоев, Погребняк, Аршавин.

Бельгия: Жилле, Симан, ван Бюйтен, Компани, Фертонген, М. Дембеле (Оджиджа Офое, 89), Дефур, Симонс, Феллаини, Э. Азар (Поконьоли, 90+1), Лукаку (Воссен, 75).

17 ноября 2010 года. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 34 000 зрителей.

Дик Адвокат весной 2010 года разорвал контракт с Бельгией ради возвращения в Россию. У бельгийцев появлялось перспективное поколение, а голландский экс-тренер «Зенита» выбрал бронзового призера Евро-2008. Поздней осенью Азар, Лукаку и компания прилетели в туманный Воронеж на товарищеский матч против команды Адвоката после ночевки в Москве. Две ранние звезды организовали быстрый гол на переполненном стадионе, поймав на ошибке Шишкина и Акинфеева. Во втором тайме Лукаку оформил дубль после просчета дебютанта Васина.

«Впечатление одно — разочаровали болельщиков, всех, кто переживал за нас. Если быть честным, своей игрой не очень доволен. Все видели — моя очередная ошибка позволила сопернику забить быстрый гол, который, возможно, предопределил исход матча. Полагаю, надо задуматься, если вратарь сборной допускает такие ошибки, нужно делать какие-то выводы», — критично сказал Акинфеев, который вместе с капитаном Аршавиным вышел к прессе после игры в Воронеже (на старте отбора Евро-2012 голкипер «подарил» гол Словакии).

«Этот вечер никогда не забуду. В первом голе помог ляп вратаря и пас Азара, во втором — после перевода Фертонгена мне удалось в борьбе устоять на ногах. Ночью я спал всего три часа, еще два выкроил днем перед матчем, но в любом случае был готов ментально. Когда забил, вспомнил о своих родителях. Наконец-то удалось открыть счет мячам за национальную команду!» — сказал после игры 17-летний вундеркинд из «Андерлехта» Лукаку и не стал поднимать тему Адвоката.

Развязка в Рио

Чемпионат мира-2014. Групповой турнир

Гол: Ориги, 88.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, ван Бюйтен, Компани, Фермален (Фертонген, 31), Мертенс (Миральяс, 75), Феллаини, Витсель, де Брейне, Э. Азар, Лукаку (Ориги, 57).

Россия: Акинфеев, Козлов (Ещенко, 62), В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Самедов (Кержаков, 90), Шатов (Дзагоев, 83), Глушаков, Файзулин, Канунников, Кокорин.

22 июня 2014 года. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана». 73 819 зрителей.

Второй матч России на ЧМ-2014 — против бельгийцев на главной арене Бразилии — встал между двумя блеклыми ничьими с Кореей и Алжиром (дважды 1:1). До игры на «Маракане» Акинфеев принес новые извинения за непонятную ошибку с голом корейцев, после «лазерного» мяча алжирцев и вылета нужно было объясняться и вратарю, и всей команде, и ее главному тренеру. При этом Фабио Капелло высоко оценил старания игроков, которые против де Брейне и компании не выстояли несколько минут и пропустили в концовке после очередного включения Азара и завершения Ориги.

«Это был великолепный матч. Динамичный, с хорошим ритмом. Считаю, что мы не заслуживали этого поражения. Я доволен тем, как работала команда. На мой взгляд, на победу играли оба соперника, но добиться своего удалось Бельгии. В первом тайме у нас были моменты, после перерыва мы доминировали. Главный вывод по этому матчу: у нас есть команда, и ничего еще не потеряно», — сказал после игры Капелло.

«Матч был жарким, соперник очень хотел выиграть. Это не был великий футбол, но в целом поединок назову достойным. Эта победа — общая, хотя, конечно, Азар — прекрасный футболист, который провел отличную концовку. Он сыграл именно так, как и должен был. Россия устала, ослабла, и Эден воспользовался этим», — сказал главный тренер бельгийцев и автор победного гола в ворота россиян на ЧМ-2002 Марк Вильмотс.

«Капелло сказал: «Не вешать нос, ребята. У нас все впереди. Мы еще выйдем из группы». И поблагодарил за хорошую игру», — поделился Шатов.

Отскок на «Фиште»

Товарищеский матч

Голы: Васин, 3 (1:0). Миральяс, 17 — с пенальти (1:1). Бентеке, 42 (1:2). Бентеке, 45 (1:3). Ал. Миранчук, 74 (2:3). Бухаров, 90+2 (3:3).

Россия: Акинфеев, Самедов, Васин, Нойштедтер, Кудряшов, Д. Комбаров, Зобнин, Ерохин (Глушаков, 76), Дзагоев (Оздоев, 16. Ал. Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46).

Бельгия: Миньоле, Фоке, Алдервейрелд, Фермален (Боята, 90), Фертонген, Шадли (Феррейра-Карраско, 77), М. Дембеле (Т. Азар, 84), Наингголан, Тилеманс (Витсель, 66), Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77).

28 марта 2017 года. Сочи. Олимпийский стадион «Фишт». 39 000 зрителей.

Первая встреча России и Бельгии в формате противостояния Станислава Черчесова и Роберто Мартинеса. Этот товарищеский (или контрольный) матч стал первой футбольной игрой в истории олимпийской арены «Фишт». Большую ее часть после раннего гола Васина хозяева действовали так, словно продолжали свой беспросветный Евро-2016. При этом в концовке сумели выбраться «в ноль» и получили ничью с топовым соперником, несколько лидеров которого вышли на замену или остались в запасе.

«Все три гола мы получили со стандартов. Соперник играл с преимуществом, но, кроме тех стандартных положений, моментов у Бельгии не было. В перерыве немного успокоил ребят, поправили тактические нюансы. Кое-что поменяли по сравнению с первым таймом. Думаю, замены дали результат», — сказал после игры Черчесов.

«Матч состоял из двух частей. Последние 20 минут — разочарование. Не такое сильное, потому что это товарищеская встреча, но все-таки мы расстроились. Это хороший опыт. Мы потренировались взламывать систему, по которой играют русские, — 3-5-2. С удовольствием выделю одного игрока у России. Мне нравится Миранчук. Думаю, он очень талантлив. У него впереди большая карьера, ведь ему только 21 год», — сказал Мартинес.

Доминирование Бельгии

Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир

Голы: Тилеманс, 14 (1:0). Черышев, 16 (1:1). Э. Азар, 45 — с пенальти (2:1). Э. Азар, 88 (3:1).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Э. Азар, Т. Азар (Шадли, 84), Мертенс, Батшуайи.

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Набабкин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Кузяев (Ант. Миранчук, 26), Головин, Ахметов, Черышев (Чалов, 64), Дзюба (Смолов, 77).

21 марта 2019 года. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн». 40 000 зрителей.

Голы: Т. Азар, 19 (0:1). Э. Азар, 33 (0:2). Э. Азар, 40 (0:3). Лукаку, 72 (0:4). Джикия, 79 (1:4).

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Петров, Ионов, Оздоев, Зобнин (Кузяев, 62), Ал. Миранчук, Жирков (Бакаев, 50), Дзюба (Комличенко, 80).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Фермален (Денайер, 67), Кастань, де Брейне, Витсель, Т. Азар, Мертенс (Тилеманс, 52), Лукаку (Батшуайи, 77), Э. Азар.

16 ноября 2019 года. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 53 317 зрителей.

Два матча в отборе Евро-2020 — стартовый в Брюсселе и на финише цикла в Санкт-Петербурге — сборная России провела в разном стиле, но дважды была далека от положительного результата против лидера рейтинга ФИФА и третьей сборной ЧМ-2018. Черчесов подчеркивает, что в целом команда уверенно прошла квалификацию, а в играх с бельгийцами получила важные уроки. Реакцию на них стоит показать летом 2021-го против того же соперника.

В гостевой встрече россиян не выручила привычная ставка: оборона не сдержала Эдена Азара с братом и компанией, в атаке получился во многом шальной гол Черышева, было удаление Головина в концовке, а разница в уровне вышла заметной. На своем поле команда Черчесова на контрасте с образцовой игрой против Испании на ЧМ-2018 постаралась показать открытый футбол — и получила 1:4 с новой феерией братьев Азар и поздним голом Джикии.

«У бельгийцев сыгранная команда, они знают, чего хотят. Все три наших матча с ними были интересными, зрелищными для болельщиков. У Бельгии индивидуально сильные игроки, а у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества. Но всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя», — сказал Черчесов перед стартом на Евро-2020.

«Хотелось бы играть в футбол, а не бороться. Мы ведь играем не только верхом, мы действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом. Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали», — сказал накануне игры капитан сборной Дзюба.

Как получится — ответ ближе к полуночи праздничной субботы, 12 июня.

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