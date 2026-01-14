Дзюба — о матче с Данией на Евро-2021: «Даже бабушка, которую смерть посрать отпустила, обливалась пивом на трибуне!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью «СЭ» назвал матч, который больше всего запомнился ему атмосферой.

«Для меня матч с Данией вообще номер один из всего по атмосфере, что я видел за всю карьеру. Во время игры не слышал абсолютно ничего. Когда бил пенальти, мне даже Саня Головин сказал: «Как ты ударил вообще? У меня уши заложило». А я и сам обалдел. Когда они нам забивали, а забили они много, там так пивом обливались! Даже бабушка на трибунах, которую, извиняюсь за выражение, смерть посрать отпустила на игру, пивом обливалась! Я не видел такого. За сорок минут до начала выходишь на разминку, а уже полный стадион. Поют, пиво пьют, веселятся. Те же комментаторы эмоциональнее, а не как наши: «Вчера... Ой, кстати, гол, но мы не об этом. Вчера встретил Серегу...» Они-то что рассказывают?» — сказал Дзюба «СЭ».

Сборная России разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном матче группового турнира чемпионат Европы-2020. Дзюба реализовал пенальти в этой игре.