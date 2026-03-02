Матч Финалиссимы между Испанией и Аргентиной могут перенести из Катара

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) и Ассоциация футбола Аргентины (AFA) ведут переговоры об изменении места проведения Финалиссимы-2026, сообщает журналистка Вероника Брунати.

Матч должен пройти 27 марта на стадионе «Лусаил», который принимал финальный матч чемпионата мира 2022 года.

Финалиссима — матч, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. На чемпионате Европы-2024 сборная Испании обыграла Англию (2:1), а на Кубке Америки-2024 команда Аргентины одержала победу над Колумбией (1:0). Впервые Финалиссима прошла в июне 2022 года — тогда Аргентина разгромила Италию со счетом 3:0.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. С 28 февраля закрыто воздушное пространство 10 стран региона, в том числе Катара.