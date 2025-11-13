Футбол
Сегодня, 01:54

Матч-открытие Евро-2028 пройдет в Кардиффе

Евгений Козинов
Корреспондент

В среду, 12 ноября, УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание чемпионата Европы-2028, который пройдет в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

Матчи пройдут на 9 стадионах в 8 городах четырех стран-организаторов: Национальный стадион Уэльса, «Дублин Арена», «Хэмпден Парк», «Сент-Джеймс Парк», «Манчестер Сити Стэдиум», «Эвертон Стэдиум», «Вилла Парк», «Тоттенхэм Стэдиум» и «Уэмбли». Будет сыгран 51 матч.

На стадионах будут проводиться матчи как минимум двух разных групп, чтобы предоставить местным болельщикам возможность увидеть различные команды, играющие в городе-организаторе.

Матч-открытие турнира пройдет на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе в пятницу, 9 июня 2028 года. Полуфинальный и финальные матчи пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

