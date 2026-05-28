Тимур Гурцкая: «У Сперцяна есть предложение от топ-3 клуба Саудовской Аравии»

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

По его словам, предложение по 25-летнему полузащитнику сборной Армении сделал «топ-3 клуб» Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне чемпионом страны стал «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» занял второе место, «Аль-Ахли» — третье.

«Есть предложение с Ближнего Востока, конкретно — из Саудовской Аравии. Еще конкретнее — из топ-3 клуба Саудовской Аравии. Эдику финансовые условия подходят, осталось согласовать все с «Краснодаром». Все ждут решения Сергея Николаевича Галицкого. Якобы, если Эдик захочет, Сергей Николаевич отпустит его в благодарность за проведенное в «Краснодаре» время», — сказал Гурцкая в видео, которое опубликовал Telegram-канал шоу «Это футбол, брат!».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2025/26 он провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года.

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