Чеферин: «На Евро-2028 мы все будем говорить на футбольном языке — громко, четко и сплоченно»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал запуск в Лондоне бренда чемпионата Европы-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

«Футбол — это универсальный язык. Он лучше любого другого выражает страсть, мастерство, мужество, солидарность и уважение, и он постоянно напоминает нам, что именно наши различия делают наш вид спорта таким прекрасным. На Евро-2028 мы все будем говорить на футбольном языке — громко, четко и сплоченно», — приводит официальный сайт УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.

В среду было представлено расписание матчей Евро-2028. На 8 стадионах в Великобритании и 1 в Ирландии будет сыгран 51 матч с участием 24 команд. Стартовый матч турнира пройдет на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.