УЕФА оштрафовал Украину за антироссийский баннер на 34 тысячи евро

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал денежным штрафом Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за антироссийский баннер, сообщает пресс-служба организации.

Инцидент произошел в финале отбора чемпионата Европы между сборными Украины и Исландии (2:1), состоявшемся 26 марта 2024 года.

За неподобающие спортивному событию баннеры, использование пиротехники и выход болельщиков на футбольное поле УАФ оштрафовали на 34 тысячи евро.

В ноябре 2025-го в матче этих же сборных в Польше в рамках квалификации чемпионата мира-2026 украинские фанаты на трибунах вывешивали баннер с горящим Кремлем. В МИД РФ тогда заявили, что такое поведение болельщиков недопустимо.