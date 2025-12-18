Финалиссима между сборными Испании и Аргентины пройдет в Катаре 27 марта 2026 года

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) утвердили дату и место проведения Финалиссимы-2026 между сборными Испании и Аргентины, сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч состоится на стадионе «Лусаил» в Катаре 27 марта. Начало — в 21.00 по местному времени (19.00 по центральноевропейскому).

«Финалиссима объединяет двух континентальных чемпионов в одном из самых престижных событий футбола, подчеркивая по-настоящему глобальный охват игры и прочную связь между нашими конфедерациями. Мы с нетерпением ждем незабываемого вечера футбола высшего класса и праздника», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

На чемпионате Европы-2024 сборная Испании обыграла Англию (2:1), а на Кубке Америки-2024 команда Аргентины одержала победу над Колумбией (1:0).

Впервые Финалиссима прошла в июне 2022 года — тогда Аргентина разгромила Италию со счетом 3:0.