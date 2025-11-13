Футбол
Сегодня, 10:32

Финал Евро-2028 пройдет на «Уэмбли» в Лондоне

Алина Савинова
Стадион «Уэмбли».
Фото Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание матчей чемпионата Европы 2028 года, сообщается на сайте организации.

Финальный турнир примут Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс. Всего запланирован 51 матч. Первая игра чемпионата, в которой встретятся команды группы А, состоится 9 июня 2028 года на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.

Полуфиналы (4 и 5 июля) и финальный матч (9 июля) пройдут на «Уэмбли» в Лондоне.

Для Евро-2028 утверждено три времени начала игр: 15:00, 18:00 и 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. Финал начнется в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по местному времени).

  • SPRAVEDLIVYI

    Нам то чего с этого?.....Опять мимо кассы....

    13.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Надо заканчивать войну. Отбиратся на ЧМ. Выходить в финал...кровь из носа. А там можно будет и Евсеева выпустить минут на 10 в конце.

    13.11.2025

    Takayama

