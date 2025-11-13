Футбол
Сегодня, 01:35

В Лондоне показали логотип Евро-2028

Евгений Козинов
Корреспондент

На площади Пикадилли в Лондоне в среду был представлен логотип и бренд чемпионата Европы-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

«Фирменный стиль Евро-2028 — это торжество того, что делает футбол особенным: эмоций, единства и радости от совместного опыта. Летом 2028 года мы все будем говорить о футболе, и фирменный стиль — это выражение страсти болельщиков, чьи голоса, скандирования и энергия оживляют игру. В основе бренда лежит логотип с изображением легендарного кубка Анри Делоне. Динамичный дизайн передает дух праздника и единения, воплощенный в ярких цветах, вдохновленных принимающими странами. Этот фирменный стиль подкрепляет идею о том, что футбол — это язык, объединяющий мир», — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Также в среду было представлено расписание матчей Евро-2028. На 8 стадионах в Великобритании и 1 в Ирландии будет сыгран 51 матч с участием 24 команд. Стартовый матч турнира пройдет на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.

Евро-2024
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
