Расклады перед последним туром отбора к Евро-2024. Кто уже пробился на турнир, а кому предстоит побороться

Есть несколько занимательных интриг.

Отбор на чемпионат Европы-2024 в Германии выходит на финишную прямую. Интрига осталась не в каждой группе, но кое-где нас ожидают отличные и интригующие встречи.

Что уже известно

Из 24 команд, которым предстоит сыграть в Германии, уже известно 16. Страна-хозяйка получила путевку автоматически, остальным пришлось биться — так свои места заработали Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Дания, Албания, Румыния, Швейцария и Нидерланды. Почти все топы на месте — но еще есть место для сенсаций.

Италия против Украины — кто отправится в Германию напрямую

Как и предполагалось перед ноябрьской паузой, игра Италии и Украины решит, кто из них отправится на Евро — и вот перед очной встречей у команд по 13 очков. Впрочем, как бы ни завершился матч, нервничать сборным особо не о чем — второй шанс у них есть. Можно будет попасть на турнир через стыки или Лигу наций.

С украинцами сложнее. Так как по пути Лиги наций разыгрывается один билет среди победителей групп одного дивизиона (А, В или С), а команда Реброва не является победителем своей группы (В1), им предстоит ждать освободившегося места. На данный момент дивизион А укомплектован невышедшими на Евро — через Лигу наций могут пойти Хорватия, Италия, Чехия, Польша или Уэльс. Впрочем, через тур все изменится — две команды имеют шанс отвалиться.

Но путь, как ни крути, ненадежный и более длинный — так что вряд ли кто-то станет рисковать. Игра за прямую путевку будет что надо.

Польша не на Евро (пока). А вот Молдавия может там оказаться

Поляки не смогли обыграть Чехию и остались без билета до Германии. Зато тем самым они подарили шанс молдаванам на историческое свершение — в матче века против Чехии (12 очков) сборная Молдавии (10 очков) может выйти на второе место в случае победы. О том, насколько это будет громко для страны, которая никогда не квалифицировалась на Евро или чемпионат мира, можно даже не думать.

У поляков же еще есть шанс — через ту же Лигу наций. Играть в полуфинале там предстоит, вероятно, с эстонцами, а потом с неустановленным соперником в финале. Но это лучше, чем не ехать на Евро вообще.

Фото Global Look Press

Казахстан в шаге от истории. Или в трех

Перед ноябрьской паузой было ясно, что у Казахстана чисто математически есть шанс попасть в Германию. Однако дошло до дела — и у команды Адиева все сложилось как надо. Сами казахстанцы победили Сан-Марино (3:1), а Дания одолела их основного соперника — Словению (2:1). Теперь Казахстан от второго места отделяет один балл — и забрать его есть шанс лично.

Если не получится — как и почти у всех, у команды Адиева есть шанс в Лиге наций. Там будет ждать Греция — а еще Грузия и Люксембург.

Последний сербский рывок

Группа G одна из самых запутанных в квалификации перед последним туром. Тут может поменяться вообще все. Кроме Венгрии — она выйдет при любых раскладах, так как минимум второе место себе гарантировала.

А вот сербам, чтобы точно выйти в финальную часть, нужно побеждать Болгарию — тогда они ри определенных обстоятельствах займут первое место. Правда, венгры, победив Черногорию, могут уйти в отрыв... А вот при обратном результате и еще поражении Сербии уже черногорцы выйдут на Евро.

В общем, раскладов несколько. Ясно одно — сербам надо побеждать, иначе тоже придется отправиться в модную Лигу наций.

Лука Модрич и Марсело Брозович. Фото Reuters

Хорватия или Уэльс?

Армения уже потеряла шансы на Евро, но еще может испортить настроение хорватам. Если команда Петракова лишит коллектив Далича очков, а Уэльс в параллельной встрече с Турцией одержит победу — значит, валлийцы отправятся в Германию. Впрочем, это маловероятный сценарий — скорее всего, будет наоборот.

Чем бы ни закончилось — и Хорватия, и Уэльс имеют «запасной аэродром» в виде Лиги наций. Смогут спастись там, так что еще ничего не потеряно.