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Сегодня, 03:56

Саньоль: «Я счастлив сегодня и никогда не думал об уходе из сборной Грузии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал победу над Грецией (0:0, пен. — 4:2) в стыковом матче чемпионата Европы. Грузинская команда впервые вышла на Евро.

«В прошлом некоторые журналисты писали, что, возможно, мне следовало уйти со своего поста. Вот что я иногда пытаюсь объяснить: если вы хотите чего-то добиться, это требует время. В футболе невозможно изменить все за один или шесть месяцев. Это занимает время. Всегда. Я счастлив сегодня и никогда не думал об уходе. Даже если бы вы спросили меня перед матчем. Я чувствую себя хорошо уже три года, меня окружают замечательные люди, и я считаю, что это самое главное», — цитирует L'Equipe Саньоля.

На Евро-2024 сборная Груизии сыграет в группе с Португалией, Чехией и Турцией.

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Вилли Саньоль
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