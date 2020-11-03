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«Не сомневаюсь, что Россия бы справилась». Валуев — о возможном переносе всех матчей Евро-2020 в Россию

16:31
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Валуев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Николай Валуев прокомментировал «СЭ» новость о возможном переносе Евро-2020 в Россию. По информации газеты Le Parisien, УЕФА рассматривает возможность проведения чемпионата Европы только на территории России вместо изначально заявленных 12 городов 12 ассоциаций УЕФА.

— А что нереального? Условия пандемии везде одинаковые, — заявил Валуев «СЭ». — России было бы неплохо получить такой турнир, я считаю. Пандемия все равно пройдет, это не случится прямо сейчас.

— Россия бы справилась с организацией такого турнира в условиях пандемии?

— Стадионы у нас есть. Даже при пустых трибунах все уже давно научились играть. Опыт ковидный у нас уже есть. И опыт проведения чемпионата мира 2018 года тоже. Не сомневаюсь, что Россия справится (Константин Колмаков)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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