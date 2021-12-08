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В Санкт-Петербурге прошла презентация книги, посвященной Евро-2020

14:51
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В Центральной городской публичной библиотеке имени Владимира Маяковского прошла презентация книги, посвященной чемпионату Европы по футболу-2020, который впервые в истории прошел в 11 странах. Семь игр чемпионата этим летом принимал Санкт-Петербург.

«Санкт-Петербург блестяще принял гостей и провел матчи Евро-2020, — рассказал на презентации книги глава оргкомитета финала Лиги чемпионов-2022 Алексей Сорокин. — Причем игр даже оказалось больше, чем изначально предполагалось. Это заслуга тысячи специалистов. Отчасти наша книга — это признательность за работу всех людей. Подобный опыт у нас уже был, мы выпускали книгу, посвященную чемпионату мира 2018 года. Книга про Евро-2020 совершенно другая, замысел иной. Здесь объединены две идеи — страсть к футбол и незыблемая мощь искусства. Это симбиоз двух сильных начал. В книге уживаются футбольные звезды, гениальные художники, страны-организаторы».

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Тимур Ганеев все материалы автора

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