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Сегодня, 20:05

Канчельскис — о поражении сборной Казахстана: «Не хватило концентрации, но жизнь продолжается»

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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» поражение сборной Казахстана от Финляндии (0:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Неважно, как начнешь, важно, как закончишь. Турнир продолжительный. Надо готовиться на все игры, а не на 3-4. Считаю, что ничья была бы для Казахстана хорошим результатом. Естественно, переживал за них, потому что там играет один из бывших игроков «Тобола». Переживал за Адиева, за нашего тренера, но где-то им не хватило концентрации, поэтому и пропустили гол в конце. А так, жизнь продолжается. Следующая игра у них с Северной Ирландией. Думаю, что Казахстану по силам обыграть их. Все команды сейчас настраиваются на Казахстан, пристально следят, потому что они считаются серьезной сборной. Это приятно. Результат говорит сам за себя — 9 очков. Дай Бог, чтобы дальше им повезло, и они в первый раз в своей истории вышли на чемпионат Европы», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Финляндия с 12 очками занимает первое место в группе Н. Казахстан находится на второй строчке (9 очков). 10 сентября финны встретятся со сборной Дании, а казахи сыграют против Северной Ирландии.

Андрей Канчельскис
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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